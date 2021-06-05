В Башкирии потеплеет до +26 градусов

Синоптики заверили, что в ближайшие дни в регионе потеплеет до +26 градусов, а дожди не испортят настроение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаркая летняя погода снова вернется в Башкирию после короткой передышки. Синоптики заверили, что в ближайшие дни в регионе потеплеет до +26 градусов, а дожди не испортят настроение.

6 июня – отличный день, чтобы позагорать или отправиться на природу. Осадков не ожидается, ночью столбики термометров покажут +5, +10 градусов, а днем будет по-летнему тепло – воздух прогреется до +26 градусов. Однако в северных районах ночью местами могут пройти заморозки до 0, -2 градусов.

7 июня характер погоды не изменится, лишь по северу Башкирии пройдут кратковременные дожди. Ветер переменный, слабый, температура воздуха ночью +7, +12 градусов, местами до +2, днем +26.