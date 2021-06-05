53-летний житель Башкирии вылетел в кювет на «Ладе» и пострадал

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы и был госпитализирован

В восьмом часу вечера 4 июня в Аургазинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 4 км автодороги Ишлы-Новоадзитарово 53-летний житель Стерлитамака за рулем «Лады Калины» не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы и был госпитализирован. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,878 мг/л. Начато разбирательство, сообщили в ГИБДД.

За сутки дорожные полицейские выявили 2600 нарушений ПДД и задержали 55 нетрезвых водителей. Произошло 10 ДТП, в которых 10 человек пострадали.