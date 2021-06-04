Видео - Жириновский на ПМЭФ у стенда с башкирской водкой потребовал кумыс

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал у представителей Башкирии кумыс.

Забавная ситуация произошла в один из дней проведения Петербургского международного экономического форума. К стенду с продукцией из Башкирии подошел Владимир Жириновский и его сопровождающие. В один момент он эмоционально начал просить у представителей республики, занимающих производством спиртного, кумыс. Происходящее засняли на камеру и выложили в сеть.

- Кумыс где? Где кумыс, молодой человек? – возмущался известный политик.

В итоге все закончилось тем, что помощникам Жириновского вручили несколько пакетов с алкогольной продукцией, произведенной в Башкирии. Лидер партии ЛДПР попросил сопровождающих забрать спиртное сразу.

- Придешь, а уже будет закрыто все! Они уже в Уфу будут лететь, - заключил Жириновский.