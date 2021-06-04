В Башкирии заболеваемость по коронавирусу продолжает расти

По состоянию на 4 июня в Башкирии от ковида за все время умерло 528 человек Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за минувшие сутки заболело коронавирусом 90 человек. Свежие данные предоставил республиканский Минздрав. На сегодняшний день число инфицированных достигло 38562 человек.

За последние 24 часа умерло два человека, общее число смертей за все время – 528 человек. На амбулаторном лечении находится 1276 человек, на стационарном – 163. Из них в тяжелом состоянии находится 30 человек, на аппарате ИВЛ – двое.

От коронавируса всего вылечилось 36595 человек, а за последние сутки по выздоровлению выписано – 114. По состоянию на 4 июня в Башкирии фиксируется 1439 активных случаев инфекции.