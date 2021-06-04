В Башкирии спустя 2 месяца поисков в реке нашли тело молодого отца

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Трагедией завершились почти двухмесячные поиски 28-летнего жителя Янаульского района Ильсура Ахметшина. Накануне волонтеры сообщили, что его тело было найдено в реке Каймашинка, что между деревнями Ахтиял и Истяк. Его опознали по рабочей спецовке, которая была на мужчине в день его пропажи. Что стало причиной смерти молодого рабочего, сейчас предстоит выяснить судмедэкспертизе.

Напомним, что Ильсура Ахметшина разыскивали с 7 апреля. Как сообщала газета «Янаульские зори», в тот день мужчина пошел на работу, но уже после обеда отпросился домой. На такси он приехал в деревню Ахтиял, но до дома так и не дошел. Все это время молодого мужчину с беспокойством ждали дома жена и маленький ребенок.

Односельчане Ильсура Ахметшина не могут поверить в случившееся и выражают свою скорбь родителям и жене покойного.

- Очень жаль, что так вышло. Мы ждали тебя живым, искренние соболезнования, пусть земля будет пухом, - скорбит Айгуль Г.