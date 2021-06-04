В Уфе у частников изымут землю для реконструкции шоссе

Мэрия Уфы выкупит землю у собственников в районе Нагаевского шоссе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе для реконструкции Нагаевского шоссе столичные власти изымут землю у частников. Такое постановление подписал глава администрации города Сергей Греков.

Для муниципальных нужд, как сообщается в постановлении, земля у собственников из села Нагаево изымут путем выкупа. Как выяснило «РБК Уфа», площадь выкупаемых участков составляет около 10,5 гектаров, а их суммарная стоимость 1,75 миллионов рублей.

Работы по реконструкции Нагаевского шоссе обещают завершить к июлю 2023 года. Стоимость проекта – около 1,5 миллиарда рублей.