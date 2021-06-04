Заморозки до -2: синоптики огорчили, что погода в Башкирии испортится

Теплолюбивые растения лучше ночью прикрыть, заморозки могут их погубить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кажется, погода на выходных в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. Как сообщили синоптики Башгидрометцентра, уже к субботе, 5 июня, ночью серьезно похолодает. В северных и горных районах ожидаются заморозки на почве и воздухе до 0; -2, поэтому огородникам стоит заранее позаботиться о своей рассаде, чтобы не остаться потом без урожая. На отдельных участках дорог ночью и утром будет клубиться туман, а видимость упадет до 500-1000 метров.

Днем в республике заметно потеплеет. Воздух прогреется уже до +20; +26 градусов, зато на юге республике прольет кратковременный дождик. В целом, на большей части Башкирии ожидается все же пасмурная, но сухая погода.

К воскресенью характер погоды существенно не изменится: не ожидается ни проливных дождей, ни палящего зноя, так что смело планируйте выездки на природу и прогулки по городу.