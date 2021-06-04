В Башкирии пенсионерка лишилась 240 тысяч рублей из-за мошенника

Аферист позвонил пенсионерке и представился сотрудником банка Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии мошенник обманул 75-летнюю жительницу города Октябрьск, и та перевела на его счет 240 тысяч рублей. О происшествии рассказала пресс-служба республиканского МВД.

Пожилой женщине, как сообщают сотрудники правоохранительных органов, позвонил на мобильный телефон неизвестный. Тот представился сотрудником банка и заявил пенсионерке, что ее сбережения находятся в опасности. Аферист сказал, что со счета пенсионерки пытаются снять все средства мошенники. Мужчина пояснил, что для предотвращения этого необходимо перевести все деньги на указанный им самим счет.

Пенсионерка выполнила все указания незнакомца. Спустя время она поняла, что оказалась жертвой мошенника, и обратилась за помощью в полицию.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.