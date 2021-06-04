В минздраве Башкирии рассказали, насколько сейчас заполнены ковидные госпитали

Свободных инфекционных коек в республике достаточно Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Башкирии уже несколько недель остается достаточно стабильной: в день, в среднем, регистрируется около 90 новых случаев заболевания. Еще в начале весны многие медучреждения, переквалифицированные на время всплеска заболевания в ковид-госпиталя, вернулись к обычному режиму работы. Сейчас инфицированных COVID-19 пациентов госпитализируют, в основном, в уфимский и стерлитамакский ковид-госпитали. В Минздраве Башкирии в беседе с «КП-Уфа» уточнили, что в настоящий момент оба госпиталя заполнены примерно на 70-80 процентов, так что достаточный запас свободного коечного фонда в республике имеется.

Также напомним, что ранее в ведомстве рассказали о самой молодой и самой возрастной жертве коронавируса в республике. Ими оказались 23-летний житель Бирского района и 95-летняя уфимка соответственно. Средний же возраст скончавшихся пациентов составляет 70-71 год, а самое распространенное сопутствующее заболевание – это артериальная гипертензия