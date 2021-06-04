Уфимец погиб прямо в колодце на собственном участке

Фото: УГС Уфы
Вчера, 3 июня, в Уфе на одном из частных участков в вырытый колодец упал 54-летний мужчина. На месте работали спасатели, врачи и полиция.
Как рассказывают соседи пострадавшего, с участка мужчины раздались крики. Вскоре они оборвались. Было решено проверить, что случилось. Однако зайдя на участок, дачники обнаружили лишь тлеющую сигарету возле 12-метрового колодца. Соседи сразу же обратились к сотрудникам чрезвычайных служб.
Пострадавший рухнул головой вниз в свой же собственный колодец. К сожалению, он не выжил.
Спасатели извлекли тело на поверхность. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.