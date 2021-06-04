В Башкирии хотят построить мясокомбинат почти за 10 миллиардов рублей

Запуск мясокомбината планируется на 2024 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал соглашение с компанией «Таврос» о строительстве в Белебеевском районе мясокомбината. Запуск производства планируется на 2024 год.

В строительство нового мясоперерабатывающего предприятия проинвестируют 9,4 миллиарда рублей. Согласно проекту будет создано 1100 новых рабочих мест.

Компания «Таврос» уже вложила около 200 миллионов рублей в проектно-изыскательские работы и предварительно согласовала подключение объекта к инженерным сетям.

Радий Хабиров заявил, что это очень важный объект для Белебея и всей Башкирии.

– Площадка для начала строительства уже готова. Это результат нашей большой работы. Даже в условиях пандемии мы смогли запустить большие проекты, – отметил глава региона.