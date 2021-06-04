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Политика4 июня 2021 8:57

«У нас был принцип»: глава Башкирии рассказал министру спорта России, как дрался в школе

Глава республики поделился воспоминаниями о своем детстве
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В минувший четверг, 3 июня, на одной из стратегических сессий на Петербургском международном экономическом форуме глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими воспоминаниями из детства. Во время беседы с министром спорта России Олегом Матыциным он выразил свое недовольство появлением в нашей стране некоторых видов спорта, которые «не к месту».

- Я занимался борьбой. Мы пацанами хулиганили иногда и выходили после школы драться. У нас был принцип: в спину не бить, [драка] до первой крови, один на один и так далее. Лежачего не бить, - вспоминает Радий Хабиров. – Сейчас мы видим, что появляются такие вещи, где наши спортивные принципы, которые мы проповедовали, они даже в видах спорта начинают нарушаться.