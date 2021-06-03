Улица Менделеева в Уфе будет перекрыта из-за марафона

Мэрия Уфы просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, а также приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 5 июня, в Уфе на площади перед ТЦ «Башкирия» стартует «Зеленый марафон». В связи с этим улица Менделеева в этот день будет частично перекрыта.

С 8 утра до 15 часов полностью перекроют проезжую часть на участке от 50 лет СССР до улицы Сагит Агиша. Помимо этого, будет закрыт местный проезд вдоль ТЦ «Башкирия» со стороны улицы Менделеева и парковка общественного транспорта за остановкой «Лесопарковая».

Мэрия Уфы просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, а также приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.