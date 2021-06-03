В Башкирии задержан защитник Куштау, избивший полицейского черенком от лопаты

Следователи и полицейские провели следственно-оперативные мероприятия, установили личность подозреваемого, который в данный момент задержан.

В Ишимбае задержали 36-летнего мужчину, который обвиняется в избиении полицейского. Случай произошел еще 16 августа 2020 года во время протестов под горой Куштау.

В этот день защитник горы умышленно нанес удары деревянным черенком в область головы стражи порядка, причинив тяжкий вред здоровью.

Следователи и полицейские провели следственно-оперативные мероприятия, установили личность подозреваемого, который в данный момент задержан. Мужчина сознался в совершенном преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.