Из Уфы в Израиль откроют прямой авиарейс

Глава республики уверен, что открытие прямого рейса в Израиль поспособствует повышению инвестиционной и туристической привлекательности территории Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Уфы откроется прямой авиарейс в Тель-Авив, сообщает ИА «Башинформ». Этот план местные власти хотели реализовать еще в 2019 году, но в мир пришла пандемия, и задумку пришлось отложить до лучших времен.

Глава республики уверен, что открытие прямого рейса в Израиль поспособствует повышению инвестиционной и туристической привлекательности территории. Башкирия готова даже на первых порах дотировать его из бюджета, республике интересен опыт страны в строительной сфере, медицине, создании IT-парков. Власти хотят посотрудничать с Израилем и выстроить взаимоотношения.