Житель Башкирии оплатил 58 штрафов ГИБДД на 109 тысяч рублей

Ни один штраф автомобилист в установленный законом срок не оплатил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

47-летний житель Илишевского района Башкирии оплатил 58 штрафов на сумму 109 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ФССП по РБ. Мужчина закрыл задолженность только после того, как приставы забрали у него автомобиль.

Штрафы приходили ему в основном за превышение скорости, но один среди них – за управление машиной в нетрезвом виде. Ни один штраф автомобилист в установленный законом срок не оплатил.

Приставы арестовали карты, ограничили выезд за границу, арестовали иномарку «Volkswagen Touareg», и только после этого он отдал долги. Помимо 109 тысяч за штрафы он оплатил дополнительные расходы в виде исполнительского сбора на общую сумму 59 тысяч рублей.