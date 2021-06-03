Завтра в Башкирию вернется солнечная погода

В ближайшие дни характер погоды не изменится, будет тепло, солнечно и без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

4 июня в республику вернется солнечная погода. По данным Башгидромета, кратковременные дожди пройдут лишь на юге (Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз и Кумертау).

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, а днем воздух прогреется до +17, +22.

В Уфе осадков также не предвидится, днем столбики термометров покажут +19 градусов, а ночью ожидается +13.

В ближайшие дни характер погоды не изменится, будет тепло, солнечно и без осадков.