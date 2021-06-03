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Происшествия3 июня 2021 20:28

В Башкирии мужчина обжег руки и промежность, разжигая мангал

С ожогами 1-2 степени пострадавшего доставили в больницу
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Спасатели просят жителей Башкирии быть максимально аккуратными, разжигая огонь на мангале или костер

Спасатели просят жителей Башкирии быть максимально аккуратными, разжигая огонь на мангале или костер

Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувшую субботу в ожоговое отделение Стерлитамака на скорой привезли 41-летнего мужчину. У несчастного были опалены руки, бедра и вся промежность. Ожоги 1-2 стадии заняли около 13 процентов площади тела, но состояние его врачи оценили как средней тяжести, и опасения за его жизнь у медиков не возникло.

Как рассказали в МЧС Башкирии, причиной такого конфуза стало неаккуратное обращение с огнем. Мужчина разжигал мангал у себя на участке в поселке Рощинском, и, по всей видимости, решил плеснуть туда жидкость для розжига, из-за чего пламя сильно вспыхнуло. Спасатели подчеркивают, что при разведении огня – в мангале, костра или в бане, всегда необходимо соблюдать технику безопасности.