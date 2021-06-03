В Башкирии осужденному разрешили жить за пределами колонии

Осужденный из Стерлитамака теперь будет отбывать остаток срока дома в кругу семьи Фото: Борис КОКУРИН

В Башкирии в стерлитамакской колонии-поселении №6 осужденному предоставили право отбывать остаток срока за пределами исправительного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба региональной Федеральной службы исполнения наказаний.

Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он уже отбыл в колонии половину положенного срока – более года. За это время осужденный заслужил у начальства учреждения положительную характеристику, так как не допустил ни одного нарушения.

Благодаря своему поведению мужчина добился у начальства колонии разрешения на проживания за пределами учреждения.

Теперь осужденный будет отбывать остаток срока дома со своей женой и дочерью. Но по постановлению начальства колонии-поселения мужчина будет должен каждый день приходить на территорию учреждения для выполнения работ. У него будет один выходной – в воскресенье.

Заместитель стерлитамакской колонии-поселения Ильнар Гильфанов заявил, что в учреждении подобное право осужденному предоставляют в первый раз. Он выразил надежду на то, что практика таких поощрений в будущем укоренится.

– Проживание осужденных за пределами исправительного учреждения со своими семьями – это огромный стимул к правопослушному поведению, – заявил Гильфанов.