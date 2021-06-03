В Башкирии не ожидают резкого подорожания сахара после «разморозки» цен

Как сообщил минторг, благодаря заключенным соглашениям в Башкирии удалось не допустить дефицита сахара Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе, 1 июня прекратило действовать соглашение Башкирии с крупными производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями республики о стабилизации цен на сахарный песок. Об этом сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев.

Заключенные соглашения фиксировали стоимость одного килограмма сахара для розничных покупателей на уровне не выше 46 рублей. Резких ценовых скачков на товар, как заявил министр, в республике не ожидается.

Как также сообщил минторг, с целью сохранения розничных цен на приемлемом уровне было подписано федеральное соглашение о стабилизации цен и на подсолнечное масло. Документ будет действовать до октября 2021 года. Согласно ему розничная цена одного литр масла составляет 110 рублей.

К федеральному соглашению по сахару присоединились 33 республиканские организации и индивидуальные предприниматели, а по подсолнечному маслу – 23.

Как заявил Алексей Гусев, благодаря заключенным соглашениям в Башкирии удалось не допустить дефицита сахара и подсолнечного масла.