В Башкирии ожидаются шквалистый ветер и дожди

На территории Башкирии прогнозируют шквалистые порывы ветра и дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Башкирии прогнозируется похолодание, дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Завтра, 4 мая, в республике обещают облачную погоду с прояснениями. В северных регионах республики существенных осадков не предвидится, а в южных – местами кратковременный дождь.

Ветер будет северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами ожидаются шквалистые порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4,+9°, на юге республики до 14°, а днем потеплеет до 17-22°.

Ночью и утром на отдельных участках региональных шоссе из-за дождя прогнозируют ухудшение видимости и дымку 1-2 км.

Также в МЧС региона сообщили, что, несмотря на осадки, местами по Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.