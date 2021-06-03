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Общество3 июня 2021 13:14

В Уфе планируют построить «Дом Роналда Макдоналда»

Это будет социальная гостиница на территории больницы для родителей, чьи дети проходят длительное лечение
Захар ЯКОВЛЕВ
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«Дом Роналда Макдоналда» планируют построить на территории Республиканской детской клинической больницы

«Дом Роналда Макдоналда» планируют построить на территории Республиканской детской клинической больницы

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе планируют строительство «Дом Роналда Макдоналда». Об этом телеканалу «Башкирское Спутниковое Телевидение» сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Республиканское Минсемьи предварительно договорилась о строительстве с руководством «Макдоналдс» на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение планируют подписать с главой Башкирии на инвестсабантуе в Зауралье.

«Дом Роналда Макдоналда» планируют расположить на территории Республиканской детской клинической больницы. Благодаря этой социальной гостинице у родителей будет возможность быть рядом с детьми, которые проходят долгое лечение.

Помимо этого, корпорация «Макдоналдс» планирует расширить в регионе свою сеть ресторанов до семи новых предприятий в течение ближайших пяти лет. Также в планах увеличить в «Макдоналдсах» долю товаров башкирского производства.

Корпорация планирует привлечь в регион инвестиции общей суммой в 650 миллионов рублей и создать на территории Башкирии до 600 новых рабочих мест.