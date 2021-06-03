В Башкирии ищут поставщика огромной партии живых пиявок

В Башкирии закупают восемь тысяч пиявок для нужд аптек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная сеть «Башфармация» ищет поставщика восьми тысяч пиявок для своих аптек.

Необычная закупка появилась на официальном сайте 2 июня. Предполагается, что некий поставщик сможет предоставить заказчику восемь тысяч медицинских пиявок. Кольчатые черви должны быть живыми – их нужно поставлять в банках объемом 0,5 и 1 л, заполненных дистиллированной водой. Доставку необходимо осуществлять в 315 аптек по всей территории Башкирии.

Поставляемые пиявки должны быть активными и проходить «провоцирующий тест» - после тряски сосуда направляться к руке и совершать «поисковые движения» для прокусывания кожи. После извлечения руки из тары червь не должен отпадать от кожи.

Еще одна важная особенность – происхождения пиявок. Согласно условиям контракта, поставляемый товар не может быть изъят из «дикой» среды.

Итоги проведения закупки планируют подвести 11 июня.