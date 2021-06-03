Полицейские Уфы просят опознать человека по найденному черепу

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

Уфимские стражи порядка просят жителей города помочь установить личность погибшего мужчины, чьи останки обнаружили в овраге в одном из садовых товариществ. На череп неизвестного совершенно случайно наткнулись садоводы еще в июне прошлого года. Найденные останки отправили на криминалистическую экспертизу, в результате которой удалось выполнить реконструкцию лица.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, эксперты смогли определить особые приметы погибшего. В частности, на верхней челюсти мужчины слева были зубы с коронками желтого металла, между ними мост из такого же металла, а рядом зубы с коронками из белого металла. Между ними мост из белого металла, остальные зубы отсутствуют.

Также на левой скуле у погибшего имеется костная мозоль, а сама костная ткань в этом месте вдавлена. Нижние и задние края носовых костей имеют дефекты.

По данным экспертизы, погибший, предположительно, был мужчиной 45-55 лет, европеоидной расы. Рост около 165-175 сантиметров, размер головы 54-56. Кости неизвестного пролежали в земле примерно от двух до пяти лет.

Если вы обладаете информацией о пропавшем мужчине с похожими приметами, обратитесь в полицию по номерам телефонов: 8(347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного) или в отдел полиции №2 по номерам (347) 242-13-72, 242-97-17.