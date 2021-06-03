В Уфе рабочие сносят торговый павильон на остановке

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Уфимские коммунальщики разбирают торговый павильон на улице Авроры, расположенный на остановке транспорта «Институт глазных болезней». Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Как подчеркнули в городской администрации, торговая точка на остановке уже давно не работала, а внешне само здание выглядело нелицеприятно. В итоге, представители администрации Кировского района вышли на собственника помещения и договорились о его сносе. Сейчас павильон сносят сотрудники коммунальных служб.

Власти Уфы отмечают, что в городе продолжается работа по «приведению остановочных пунктов» в надлежащее состояние. Проще говоря, коммунальщики сносят киоски на остановках. Так, недавно снесли торговый павильон на остановке «Молодежная аллея».