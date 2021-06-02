В Уфе устроили выставку пожарной техники и машин ГИБДД для детей

Фото: gorobzor.ru

Маленьким жителям Уфы в День защиты детей показали, как выглядит пожарная техника и машины ГИБДД и обучили правилам безопасности.

Портал «Горобзор.ру» сообщает, что праздник прошел 1 июня в уфимском парке «Первомайский». Маленьким гостям праздника показали спецтехнику и объяснили, как работают пожарные и сотрудники ГИБДД.

Помимо этого, в День защиты детей ребятам в игровой форме рассказали о важных вещах. Например, волонтеры сообщества «Лиза Алерт» объясняли, как не потеряться, а представили Росгвардии и ГИБДД рассказывали о правилах безопасности.

В конце мероприятия волонтеры движения «Лига Безопасности» разыграли среди участников праздника билеты в уфимский аквапарк.