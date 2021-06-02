Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2021 15:02

Завтра в Башкирии похолодает до +3 градусов

В южных районах пройдут грозы
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже скоро осадки отступят

Уже скоро осадки отступят

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 3 июня. В ночь на среду сильно похолодает – по северу республики температура воздуха опустится до +3, в остальных районах ожидается +7, +12 градусов тепла.

Местами днем также пройдут кратковременные дожди, в южных районах грозы. Ветер будет дуть северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Несмотря на дождливую погоду, днем будет тепло, воздух прогреется до +18, +23.

В Уфе же осадки пройдут только в утренние часы, днем будет пасмурно и облачно.