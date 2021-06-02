В Башкирии снова стали часто болеть внебольничной пневмонией

В прошлом месяце из-за этого недуга к врачам обратились 3 942 человека, что на 849 пациентов больше, чем в апреле. Фото: Мария ЛЕНЦ

В республике снова наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, сообщает UfacityNews.ru. По последним данным, в мае 2021 года уровень заболевания вернулся к мартовским показателям.

В прошлом месяце из-за этого недуга к врачам обратились 3 942 человека, что на 849 пациентов больше, чем в апреле. Такие данные издание получило путем сложения ежедневных оперативных данных по заболевшим внебольничной пневмонией. Их предоставляет Минздрав Башкирии.

В мае наибольшее количество новых случаев болезни за 24 часа было зарегистрировано 3 и 5 мая – по 135 заболевших. А 19 мая было больше всего выздоровевших – 116 выписанных. В апреле суточный прирост больных снижался до 50-55 человек, а в мае прирост составил 120-135 пациентов.