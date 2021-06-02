В Минздраве рассказали, в каких районах Башкирии больше всего больных с коронавирусом

Уфа находится в середине рейтинга по заболеваемости

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких районах и городах больше всего заболевших коронавирусом. Как оказалось, наиболее сложная ситуация сейчас обстоит на севере и западе республики.

Возглавляет антирейтинг Белебеевский район: там на 100 тысяч населения насчитывается 1174 заболевших. На втором месте расположился Миякинский район и 1034,4 случаев заболевания а на третьем – Аскинский район (974,5 случаев болезни на 100 тысяч населения).

В пятерку районов с высокой заболеваемостью ковидом также вошли Бураевский (973 на 100000) и Янаульский (971,1 на 100000) районы. А вот самое меньшее число заболевших, как и в начале пандемии, насчитывается в Зауралье. Например, в Межгорье на 100 тысяч населения насчитывается всего 6,5 случаев заболевания. В Уфе же этот показатель достигает 571.

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 89 новых случаев ковида, а общее число заболевших увеличилось до 38381 человек. Новых случаев смерти не зарегистрировано, всего в республике от осложнений вируса скончались 525 человек, а число выздоровевших выросло на 82 и составляет 36335 человек.