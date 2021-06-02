За сутки в Башкирии от коронавируса скончались три человека

281 772 жителя Башкирии вакцинировались, 3746 – за минувшие сутки.

За минувшие сутки в Башкирии еще 89 человек подхватили коронавирус. Свежие данные опубликовали в Минздраве. Общее число инфицированных в регионе составило 38381 человек.

К сожалению, три человека скончались за последние 24 часа, теперь количество погибших достигло 525 человек.

Всего от коронавируса вылечились 36335 человек, в том числе 82 выздоровели за минувшие сутки. По состоянию на 2 июня в республике болеют ковидом 1521 человек.

281 772 жителя Башкирии вакцинировались, 3746 – за минувшие сутки.