В Уфе началась операция ГИБДД «Мотоцикл»

ФОТО: Рамиль Гизатуллин
В столице Башкирии стартовала операция ГИБДД «Мотоцикл». На протяжении трех дней полицейские будут уделять особое внимание водителям двухколесного транспорта.
Дело в том, что за мотосезон 2021 года в Уфе произошло уже 15 дорожных аварий с байками, в них пострадали 17 человек. В четырех случаях правила нарушили мотоциклисты.
- Если сравнивать прошлый год, то количество происшествий с участием мототранспорта увеличились на 8 случаев, - отметили в ГИБДД.
За минувшие сутки в республике произошло сразу две аварии, в одной погиб 40-летний мужчина, во второй - пострадал подросток.