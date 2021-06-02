В Уфе началась операция ГИБДД «Мотоцикл»

ФОТО: Рамиль Гизатуллин

В столице Башкирии стартовала операция ГИБДД «Мотоцикл». На протяжении трех дней полицейские будут уделять особое внимание водителям двухколесного транспорта.

Дело в том, что за мотосезон 2021 года в Уфе произошло уже 15 дорожных аварий с байками, в них пострадали 17 человек. В четырех случаях правила нарушили мотоциклисты.

- Если сравнивать прошлый год, то количество происшествий с участием мототранспорта увеличились на 8 случаев, - отметили в ГИБДД.

За минувшие сутки в республике произошло сразу две аварии, в одной погиб 40-летний мужчина, во второй - пострадал подросток.