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Общество2 июня 2021 12:30

«Салават Юлаев» озвучил изменения в тренерском составе

Клуб сформировал команду наставников спортсменов
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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«Салават Юлаев» озвучил тренерский состав на новый сезон

«Салават Юлаев» озвучил тренерский состав на новый сезон

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» огласил список тренеров команды в предстоящем сезоне КХЛ.

Как и в прошлом году, возглавит тренерский штаб финский специалист Томи Ламса. Среди наставников «Салавата Юлаева» по-прежнему остались тренеры Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Михаил Васильев и тренер по физической подготовке Матиас Сарвела.

Единственное новое лицо в составе тренеров – специалист по подготовке вратарей Венсан Риндо. 55-летний канадец выступал в Северной Америке, Европе и даже провел несколько матчей в российской Суперлиге за «Ладу». После окончания спортивной карьеры приступил к тренерской деятельности.