«Салават Юлаев» озвучил изменения в тренерском составе

«Салават Юлаев» озвучил тренерский состав на новый сезон Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» огласил список тренеров команды в предстоящем сезоне КХЛ.

Как и в прошлом году, возглавит тренерский штаб финский специалист Томи Ламса. Среди наставников «Салавата Юлаева» по-прежнему остались тренеры Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Михаил Васильев и тренер по физической подготовке Матиас Сарвела.

Единственное новое лицо в составе тренеров – специалист по подготовке вратарей Венсан Риндо. 55-летний канадец выступал в Северной Америке, Европе и даже провел несколько матчей в российской Суперлиге за «Ладу». После окончания спортивной карьеры приступил к тренерской деятельности.