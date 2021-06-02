Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2021 16:35

Из-за нарушений прокуратура Башкирии закрыла реабилитационный центр

Здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд вынес решение, что жилое помещение нельзя использовать под реабилитационный центр.

Суд вынес решение, что жилое помещение нельзя использовать под реабилитационный центр.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Чишминского района проверила реабилитационный центр в селе Алкино-2. В январе 2021 года его открыл уфимец и назвал "Сильное поколение-Урал". Центр находится в арендованном жилом бревенчато-кирпичном доме, здесь предоставляют услуги реабилитации людям с наркотической и алкогольной зависимостью. На момент проверки в доме проживало более 20 человек.

Все бы ничего, но помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Директора пришлось привлечь к административной ответственности.

Суд вынес решение, что жилое помещение нельзя использовать под реабилитационный центр. Здание сейчас опечатано.