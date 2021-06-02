Из-за нарушений прокуратура Башкирии закрыла реабилитационный центр

Суд вынес решение, что жилое помещение нельзя использовать под реабилитационный центр. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Чишминского района проверила реабилитационный центр в селе Алкино-2. В январе 2021 года его открыл уфимец и назвал "Сильное поколение-Урал". Центр находится в арендованном жилом бревенчато-кирпичном доме, здесь предоставляют услуги реабилитации людям с наркотической и алкогольной зависимостью. На момент проверки в доме проживало более 20 человек.

Все бы ничего, но помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Директора пришлось привлечь к административной ответственности.

Суд вынес решение, что жилое помещение нельзя использовать под реабилитационный центр. Здание сейчас опечатано.