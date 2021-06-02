В Башкирии компаниям, достраивающим проблемное жилье, снизят плату за аренду земли

Власти будут экономически поддерживать застройщиков, которые возьмутся достроить проблемные объекты в республике. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

2 июня депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии одобрили изменения в региональный закон о защите прав людей, которые пострадали от застройщиков, то есть встали на защиту обманутых дольщиков.

Власти будут экономически поддерживать застройщиков, которые возьмутся достроить проблемные объекты в республике.

- С момента принятия строительной компанией соответствующих обязательств для нее будет применяться понижающий коэффициент при расчете арендной платы за земельный участок, - заявил Константин Толкачев.

На сегодняшний день нарушены права более семи тысяч человек. Большинство проблемных объектов находятся в Уфе, Стерлитамаке, Уфимском, Иглинском и Кармаскалинском районах.