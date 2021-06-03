В Башкирии подростки разбились на мопеде

За рулем КамАЗа находился 48-летний местный житель, что он, что мопедист водительских прав не имели

Еще одна авария с участием мототехники произошла вчера днем, 1 июня, в Кармаскалинском районе.

На улице Советской в селе Кармаскалы 16-летний уфимец, управляя мопедом «Альфа» при обгоне совершил столкновение с попутным бетоновозом КамАЗ, поворачивающим налево.

В результате ДТП пострадал пассажир мопеда. 17-летнего мальчика с травмами доставили в больницу.

За рулем КамАЗа находился 48-летний местный житель, что он, что мопедист водительских прав не имели. Несовершеннолетние также двигались без мотошлема. Начато разбирательство.