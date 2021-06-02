22-летний парень погиб на рабочем месте в Башкирии

С тяжелой травмой его увезли в больницу Нефтекамска, однако спасти его там не удалось.

Трагический случай произошел 30 мая в Уфимском филиале ООО «РН-Бурение», сообщает Гострудинспекция. Здесь погиб 22-летний рабочий, и ведомство сейчас расследует несчастный случай.

Известно, что сотрудник являлся помощников бурильщика. При затаскивании бурильной трубы с земли на приемный мост с помощью лебедки он получил удар трубой в область брюшной полости. С тяжелой травмой его увезли в больницу Нефтекамска, однако спасти его там не удалось. Ночью он скончался.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины случившегося.