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Происшествия2 июня 2021 12:23

22-летний парень погиб на рабочем месте в Башкирии

Молодой человек получил удар трубой в живот
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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С тяжелой травмой его увезли в больницу Нефтекамска, однако спасти его там не удалось.

С тяжелой травмой его увезли в больницу Нефтекамска, однако спасти его там не удалось.

Трагический случай произошел 30 мая в Уфимском филиале ООО «РН-Бурение», сообщает Гострудинспекция. Здесь погиб 22-летний рабочий, и ведомство сейчас расследует несчастный случай.

Известно, что сотрудник являлся помощников бурильщика. При затаскивании бурильной трубы с земли на приемный мост с помощью лебедки он получил удар трубой в область брюшной полости. С тяжелой травмой его увезли в больницу Нефтекамска, однако спасти его там не удалось. Ночью он скончался.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины случившегося.