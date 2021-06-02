Стало известно, с кем из зарубежных партнеров встретится делегация Башкирии на ПМЭФ-2021

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Делегация Башкирии на ПМЭФ-2021 примет зарубежных партнеров на выставочном стенде республики, который является одной из самых крупных региональных площадок форума. Здесь пройдут переговоры с потенциальными инвесторами, действующими партнерами и зарубежными делегациями.

Напомним, представители республики накануне прибыли в Северную столицу России, где со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум-2021.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии, в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме, делегация республики проведет ряд встреч с зарубежными партнерами. Глава региона Радий Хабиров встретится с послом Израиля Александром Бен-Цви, министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашид Аль Заяни и другими зарубежными гостями форума.