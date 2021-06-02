Башкирия на Петербургском международном экономическом форуме подпишет крупнейшее в России инвестиционное соглашение

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 2 июня, в Северной столице России стартует Петербургский международный экономический форум. Часть делегации Башкирии прибыла в город еще накануне, а сегодня представители республики уже активно включаются в работу форума.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе главы региона, на площадке ПМЭФ-2021 правительство республики планирует заключить свыше 20 инвестиционных соглашений. Власти рассчитывают, что привлечение новых инвесторов в Башкирию позволит создать новые рабочие места.

В предстоящий четверг, 3 июня, делегация Башкирии подпишет самое большое концессионное соглашение в России. Речь идет о строительстве Восточного выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал». Подписи под документом поставят представители властей республики, банка ВТБ и корпорации ВЭБ.РФ.

Напомним, Восточный выезд из Уфы планируют сдать в конце 2023 года. Стоимость проекта оценивается в 33,5 млрд рублей.