Только успел купить мотоцикл и ехал домой: на трассе в Башкирии погиб житель Челябинской области

Мужчина купил двухколесный транспорт в селе Инзер и возвращался домой.

В восьмом часу вечера 1 июня в Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария.

На 186 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 40-летний житель Челябинской области за рулем мотоцикла «Wels-250» наехал на отбойник. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

Известно, что погибший водительских прав не имел, к тому же управлял мототранспортом, не зарегистрированным в установленном порядке. Мужчина купил двухколесный транспорт в селе Инзер и возвращался домой. Начато разбирательство.