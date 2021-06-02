Башкирия заняла второе место в России по количеству невыездных должников

Среди невыездных не только, у кого есть кредиты. Также есть люди, которые не выплачивают алименты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия попала в антирейтинг по количеству долгов у жителей. Жители республики набрали займов и стали невыездными из-за неуплаты. Всего в России насчитывается 5 миллионов должников, которые не могут выехать за границу, сообщает ТАСС со ссылкой на ФССП.

- Лидером по количеству невыездных должников стал Краснодарский край, там их число составило 381,4 тысячи человек, на втором месте оказалась Башкирия (360,5 тысяч), замыкает тройку Москва (227,6 тысяч), - сообщает издание.

Среди невыездных не только, у кого есть кредиты. Также есть люди, которые не выплачивают алименты.