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Общество1 июня 2021 17:28

Центр Уфы встал в пробке из-за ремонтных работ

Выезд из города отмечен бордовым цветом на картах
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Автомобилисты передают, что ремонт дорог сейчас проходит во втором ряду на старом Бельском мосту.

Автомобилисты передают, что ремонт дорог сейчас проходит во втором ряду на старом Бельском мосту.

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Уфимцы не ожидали встать в пробке на выезд сегодня 1 июня. Однако из-за ремонтных работ на трассе Уфа-Оренбург избежать затора не удалось.

Яндекс.Карты отмечают, что в городе сейчас шестибалльные пробки (по состоянию на 19:25 по местному). «Встала» вся салаватка и некоторые улицы в центре – в их числе Заки Валиди, Тукаева, Ветошникова, Пушкина, Цюрупы и Коммунистическая. Движение на Валиди со скоростью не более 5 км/ч.

Автомобилисты передают, что ремонт дорог сейчас проходит во втором ряду на старом Бельском мосту.