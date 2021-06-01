Центр Уфы встал в пробке из-за ремонтных работ

Автомобилисты передают, что ремонт дорог сейчас проходит во втором ряду на старом Бельском мосту. Фото: Яна БАЗЕКИНА

Уфимцы не ожидали встать в пробке на выезд сегодня 1 июня. Однако из-за ремонтных работ на трассе Уфа-Оренбург избежать затора не удалось.

Яндекс.Карты отмечают, что в городе сейчас шестибалльные пробки (по состоянию на 19:25 по местному). «Встала» вся салаватка и некоторые улицы в центре – в их числе Заки Валиди, Тукаева, Ветошникова, Пушкина, Цюрупы и Коммунистическая. Движение на Валиди со скоростью не более 5 км/ч.

Автомобилисты передают, что ремонт дорог сейчас проходит во втором ряду на старом Бельском мосту.