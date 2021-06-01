«Салават Юлаев» нашел помощника Метсоле в ЦСКА

Фото: ХК ЦСКА

«Салават Юлаев» заключил контракт с 29-летним экс-голкипером ЦСКА Александром Шарыченковым.

Главный хоккейный клуб Башкирии был в поисках бэкапа для Юхи Метсолы после того, как Даниил Тарасов вернулся играть в Северную Америку в конце марта 2021 года. Команде нужен был игрок высокого уровня, готовый значительную часть матчей отсиживаться на скамейке запасных.

В итоге «Салават Юлаев» произвел обмен с ЦСКА – взамен на денежную компенсацию уфимский клуб получил вратаря.

В прошлом сезоне голкипер провел за «армейцев» 36 матчей, в которых одержал 18 побед. Всего в КХЛ Шарыченков отыграл 189 матчей – 75 из которых выиграл. Процент отраженных бросков – 91,4. Коэффициент надежности – 2,36.

Спортивный директор уфимского клуба отметил, что новый голкипер умеет действовать в сложных ситуациях и хорошо читает игру.