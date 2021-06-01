Статистика коронавируса в Башкирии на 1 июня 2021 года: подтверждено 38 292 случая

Два компонента вакцины получили уже 278 026 человек, 3 645 – за последние сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация главы Башкирии опубликовала статистику по заболеваемости коронавирусом в республике. На сегодня, 1 июня 2021 года, подтверждено 38 292 случая заражения ковидом.

За последние сутки выздоровел 101 человек, всего с начала пандемии – 36 253. О погибших не уточняется.

Два компонента вакцины получили уже 278 026 человек, 3 645 – за последние сутки.

Вчера, 31 мая, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по РБ заявила, что 960 человек, прибывших из-за границы, заразились коронавирусом. Никто из них не был привит.