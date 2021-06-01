Уфимцев напугал брошенный на заправке «Мерседес»

Машина не представляла опасности, но ее вынуждены были эвакуировать на спецстоянку.

Сегодня, 1 июня, на одной из АЗС у второй колонки в уфимском Затоне был обнаружен бесхозный «Мерседес». Хозяина в нем не было, номера телефона для связи на лобовом стекле тоже. Сотрудники заправки были вынуждены вызвать экстренные службы. АЗС перекрыли, а на место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС.

В МВД по РБ удалось получить оперативный комментарий по этому случаю. В ведомстве пояснили, что машина не представляла опасности, но ее вынуждены были эвакуировать на спецстоянку.

- Дозвониться до автовладельца иномарки до настоящего времени не удалось. Машина была эвакуирована на специализированную стоянку. В настоящее время ведется поиск владельца автомобиля для привлечения его к установленной законом ответственности, - прокомментировали в ведомстве.