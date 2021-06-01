Хватает на хлеб с маслом: доходы премьер-министра Башкирии за «ковидный» год упали в 7,5 раз

Фото: facebook.com/agnazarov

Накануне министры башкирского правительства отчитались о доходах за 2020 год. Согласно официальной декларации, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в прошлом году заработал 4,7 млн рублей, что в 7,5 раз меньше, чем в 2019 году. Тогда еще первый вице-премьер задекларировал доход в 35,6 млн рублей.

Как и годом ранее, Назарову принадлежат пять машиномест, квартира площадью 397,9 квадратов, половина земельного участка площадью около гектара и половина жилого дома в 72 квадратных метра. Из автотранспорта в декларации он указал только два мотоцикла «Harley-Davidson». Еще три таких же «стальных коня» принадлежат его супруге.

В свою очередь, доходы супруги Андрея Назарова за прошлый год значительно возросли. Так, в 2019 году она заработала 864 млн рублей, а в 2020-м – 1,2 млрд рублей. В собственности у нее по-прежнему имеются сотни машиномест, земельные участки, коммерческая недвижимость и три элитных автомобиля: «Maybach 57S», «Bentley Bentayga» и «Mercedes-Benz ML 63 AMG».

В декларации о доходах за 2019 год было указано, что супруге тогда еще первого вице-премьера принадлежали доли в пяти апартаментах в Объединенных Арабских Эмиратах. В документе за 2020 год их уже нет. Возможно, чета Назаровых продала зарубежную недвижимость.