Нетрезвая молодая учительница в Башкирии устроила серьезную аварию

Со слов педагога, она возвращалась с банкета и выпила всего три бокала вина.

В Караидельском районе Башкирии 25-летняя учительница устроила серьезную аварию, в которой сама и пострадала. ЧП произошло 1 июня в День защиты детей.

Женщина двигалась по автодороге Базилевка-Ургуш за рулем «Hyundai i30», она не справилась с управлением и съехала в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП она получила серьезные травмы. За руль она села в нетрезвом виде – освидетельствование показало наличие 0,673 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Со слов педагога, она возвращалась с банкета и выпила всего три бокала вина.

Теперь ей грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В отношении неё составлен административный материал по ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).