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Происшествия1 июня 2021 20:01

В Башкирии наблюдается массовая гибель пчел

Семья пасечников в селе Максютово потеряла 135 ульев
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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О массовой гибели пчел сообщают также пчеловоды Зианчуринского района.

О массовой гибели пчел сообщают также пчеловоды Зианчуринского района.

Пчеловоды Башкирии бьют тревогу – в Кугарчинском районе зафиксирована массовая гибель пчел. Как сообщат издание «Кугарчинские вести», пчеловоды не могут вывезти улья ни в лес, ни в поля, потому что леса обрабатывают инсектицидами и пестицидами, а поля – гербицидами. Именно поэтому сложилась такая ситуация.

В селе Максютово семья пасечников потеряла сразу 135 ульев. Стоимость одного доходит до 135 тысяч рублей, ущерб составил более миллиона рублей.

О массовой гибели пчел сообщают также пчеловоды Зианчуринского района.

Отметим, что из-за нашествия непарного шелкопряда была обработана пестицидами большая территория в четырех районах республики, и пасечники связывают гибель именно с этим.