В Уфу приземлился первый самолет компании «Белавиа»

Уфу соединили прямыми рейсами с Минском Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Уфы в Минск запустили прямые рейсы самолетов авиакомпании «Белавиа».

Первый прямой рейс из столицы Белоруссии в Уфу состоялся 31 мая. Таким образом, башкирская столица стала уже третьим городом России, который с Минском связывает прямое авиасообщение.

Согласно расписанию, прилетать самолет компании «Белавиа» в Уфу будет ночью по понедельникам, а через несколько часов технического обслуживания он отправится в обратный путь до Минска.

Самолет белорусской компании будет летать в аэропорты Уфы и Минска один раз в неделю. Он рассчитан на 76 пассажиров. Представители компании перевозчика не исключили, что могут запустить дополнительные самолеты, если на перевозки по прямому рейсу Уфа-Минск будет повышенный спрос.