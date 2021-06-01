В Башкирии пьяный автомобилист слетел в кювет и погиб

Со слов пассажира, погибший управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В Баймакском районе Башкирии утром 31 мая произошла серьезная авария с летальным исходом. 40-летний местный житель за рулем ВАЗовской «десятки» слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП сам виновник погиб, а его пассажир отделался испугом и шоком.

С его слов, погибший управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД республики пояснили, что химико-токсикологическое исследование водителя покажет, был ли он на момент аварии пьян. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.