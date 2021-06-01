В Уфе без вести пропал 25-летний Талгат Ярышев

Молодой человек пропал еще 28 мая – вышел из дома, никому ничего не сказав, и не вернулся.

В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшего 25-летнего Талгата Ярышева. Молодой человек пропал еще 28 мая – вышел из дома, никому ничего не сказав, и не вернулся.

Обеспокоенные родственники на третьи сутки отсутствия решили обратиться в правоохранительные органы и к поисковикам. Сейчас поисками парня занимается организация «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза карие.

Был одет в красную куртку-ветровку, темно-зеленую футболку, синие джинсы, синие кроссовки.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите волонтерам по телефону 8 800 700 54 52.